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Главная Товары для красоты и здоровья Укладка и сушка волос Щипцы для завивки волос Harizma Щипцы Harizma GP Ultrapro 48Вт макс.темп.:230С покрытие:гальваническое голубой

Щипцы Harizma GP Ultrapro 48Вт макс.темп.:230С покрытие:гальваническое голубой

Артикул: 222686
Щипцы Harizma GP Ultrapro 48Вт макс.темп.:230С покрытие:гальваническое голубой
1 940 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 222686
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHarizma
Тип товараЩипцы для завивки
Тип щипцовутюжок
Мощность48 Вт
Дополнительные функциинет
Конические щипцынет
Работа от аккумуляторанет
Складная ручкада
Количество режимов1
Количество режимов нагрева1
Покрытие насадокгальваническое
Защита от перегревада
Максимальная температура нагрева230 °С
Индикациявключения
Диаметр щипцов для завивки23 мм
Дисплейда
Насадкинет
Комплектациядокументация
Длина сетевого шнура2.5 м
Вес0.3
Корпус щипцов имеет закруглённую форму. Это позволяет не только выпрямлять волосы, но и создавать аккуратные крупные локоны, применяя их как на сухих, так и на влажных волосах.


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Щипцы Harizma GP Ultrapro 48Вт макс.темп.:230С покрытие:гальваническое голубой - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 1940 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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