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Выпрямитель Gamma Piu Donna+ 100Вт черный (макс.темп.:230С)

Артикул: 222642
Выпрямитель Gamma Piu Donna+ 100Вт черный (макс.темп.:230С)
13 710 руб. 
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+ 221 КэтКоинов
Артикул: 222642
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGamma Piu
Тип товараВыпрямитель
Тип щипцовутюжок
Мощность100 Вт
Дополнительные функциинет
Конические щипцынет
Работа от аккумуляторанет
Складная ручкада
Количество режимов1
Количество режимов нагрева3
Покрытие насадоккерамическое
Защита от перегревада
Максимальная температура нагрева220 °С
Индикациявключения
Диаметр щипцов для завивки24 мм
Дисплейнет
Насадкинет
Комплектациядокументация
Длина сетевого шнура3 м
Вес0.19
Керамические пластины с добавлением алмазной пудры для безупречно гладкой рабочей поверхности. Специальная добавка придает покрытию прочность, устойчивость к царапинам и, особенно, скольжение. Свойства поверхности пластин обеспечивают дополнительную защиту волос от травматического и термического воздействия.


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Выпрямитель Gamma Piu Donna+ 100Вт черный (макс.темп.:230С) - этот товар вы можете купить по цене 13710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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