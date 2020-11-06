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Нарукавники BestWay 32115 BW

Артикул: 222282
  • Нарукавники BestWay 32115 BW - фото 1
  • Нарукавники BestWay 32115 BW - фото 2
Нарукавники BestWay 32115 BW - фото 1
Нарукавники BestWay 32115 BW - фото 2
270 руб. 
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Артикул: 222282
В наличии
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БрендBestWay
Тип товараНарукавники
Диаметр23 см
Материалвинил
Цветмультицвет
Нарукавники BestWay позволят ребенку научиться держаться на воде и обеспечат его безопасность. Модель изготовлена из качественного прочного материала, стойкого к износу. Также нарукавники обладают ярким дизайном, который придется по душе каждому малышу. Отдавая предпочтение продукции бренда BestWay, Вы делаете выбор в пользу качества и надежности в каждой детали.


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Самовывоз невозможен
Нарукавники BestWay 32115 BW - по цене 270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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