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Надувной круг Intex Пончик Шоколад 56262

Артикул: 222240
  • Надувной круг Intex Пончик Шоколад 56262 - фото 1
  • Надувной круг Intex Пончик Шоколад 56262 - фото 2
  • Надувной круг Intex Пончик Шоколад 56262 - фото 3
Надувной круг Intex Пончик Шоколад 56262 - фото 1
Надувной круг Intex Пончик Шоколад 56262 - фото 2
Надувной круг Intex Пончик Шоколад 56262 - фото 3
410 руб. 
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Артикул: 222240
В наличии
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БрендIntex
Тип товараКруг
Диаметр114 см
Материалвинил
Цветмультицвет
Кто сказал, что надувной круг только для малышей? Вовсе нет! Оригинальные цвета и форма представленной модели позволят не только привлечь к себе удивленные заинтересованные взгляды, но и с комфортом отдохнуть, покачиваясь на мягких волнах. Данный круг диаметром 114 см рассчитан на больший, в сравнении с детскими моделями, вес и выполнен из более плотного материала. Его можно брать с собой и на речку, и на пляж, и в бассейн.


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Самовывоз невозможен
Надувной круг Intex Пончик Шоколад 56262 - купить по цене 410 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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