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Надувной круг Intex 59258

Артикул: 222220
  • Надувной круг Intex 59258 - фото 1
  • Надувной круг Intex 59258 - фото 2
Надувной круг Intex 59258 - фото 1
Надувной круг Intex 59258 - фото 2
290 руб. 
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Артикул: 222220
В наличии
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БрендIntex
Тип товараКруг
Диаметр76 см
Материалвинил
Цветв ассортименте
Надувной круг из высокопрочного винила Intex 59258 поможет вам насладиться купанием. Толщина винила составляет 0,25 мм. Гладкий внутренний шов защитит от неудобств. Яркий цвет позволит никогда не упускать из поля зрения вашего ребенка. Выполненный из качественных материалов надувной круг Intex 59258 прослужит долгое время. Диаметр круга равен 76 см , что позволит более уверенно чувствовать себя в воде.


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Надувной круг Intex 59258 - этот товар вы можете купить по цене 290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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