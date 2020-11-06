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Углошлифовальная машина Black&Decker KG8215

Артикул: 222158
Углошлифовальная машина Black&Decker KG8215
5 180 руб. 
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+ 326 КэтКоинов
Артикул: 222158
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBlack & Decker
Тип товараШлифмашина угловая
Мощность820 Вт
Тормоз двигателянет
Диаметр диска115 мм
Диаметр посадочного отверстия22.5 мм
Дополнительная рукояткаесть
Макс. частота вращения диска12000 об/мин
Блокировка кнопки включенияда
Регулировка частоты вращениянет
Пылесборникнет
Питаниеот сети
Защита от перегрузокнет
В кейседа
Фиксация шпинделяда
Длина, см32.4
Ширина, см14
Высота, см11.5
Вес, кг2
Угловая шлифовальная машина Black&Decker KG8215 предназначена для выполнения таких работ, как шлифовка, зачистка поверхностей и резка деталей из различных материалов. Удобный ползунковый переключатель фиксируется в положении старт - для продолжительной работы. Система вентиляции помогает избегать чрезмерного накопления пыли и грязи во внутренних частях инструмента, обеспечиая при этом отвод тепла. Для регулировки кожуха не требуются специальные приспособления.


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Самовывоз невозможен
Углошлифовальная машина Black&Decker KG8215 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5180 руб., вам надо позвонить по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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