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Лазерный уровень 3-х плоскостной DeWalt DW089K

Артикул: 222124
Лазерный уровень 3-х плоскостной DeWalt DW089K
26 820 руб. 
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+ 466 КэтКоинов
Артикул: 222124
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 4 470 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендDeWalt
Тип товараЛазерный уровень
Вес, кг2.32
Высота, см12
Длина, см28.9
Ширина, см27.8
Данная модель работает от четырех алкалиновых батареек. Уровень закрепляется на рабочем месте на специальные монтажные устройства. Металлический корпус надежно защищает калибровочный механизм лазера.


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Самовывоз невозможен
Лазерный уровень 3-х плоскостной DeWalt DW089K - по цене 26820 руб. в Екатеринбурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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