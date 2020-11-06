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Пила торцовочная DeWalt DW714

Артикул: 222095
Пила торцовочная DeWalt DW714
21 510 руб. 
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+ 374 КэтКоинов
Артикул: 222095
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 3 585 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендDeWalt
Тип товараПила торцовочная
Глубина пропила89 мм
Диаметр диска250 мм
Диаметр посадочного отверстия30 мм
Конструкциянастольная
Лазерный маркернет
Мощность1650 Вт
Скорость вращения4600 об/мин
Антивибрационная системанет
Подсветканет
Электронная защита от перегрузокнет
Угол наклона45 град.
Тормоз двигателяда
Типторцовочная
Состояние товарановый
Пылесборникесть
Плавная регулировка скоростинет
Подключение пылесосаесть
Плавный пускнет
В кейсенет
Питаниеот сети
Количество скоростей работы1
Электронная регулировка частоты вращениянет
Длина, см58
Ширина, см39
Высота, см48
Вес, кг13.1
Торцовочная пила DeWALT DW714 оснащена мощным двигателем 1650 Вт, что гарантирует отличную производительность. Благодаря широкой прецизионной станине достигается высокоточное торцевание. Кулачковый механизм фиксатора угла поворота обеспечивает быструю установку и максимальную точность реза. D-образная рукоятка способствует удобной и неутомительной работе.


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Самовывоз невозможен
Пила торцовочная DeWalt DW714 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 21510 руб., позвонив по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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