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Дрель-шуруповерт бесщеточная DeWalt DCD709S2T

Артикул: 222039
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная DeWalt DCD709S2T - фото 1
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная DeWalt DCD709S2T - фото 2
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная DeWalt DCD709S2T - фото 3
  • Дрель-шуруповерт бесщеточная DeWalt DCD709S2T - фото 4
Дрель-шуруповерт бесщеточная DeWalt DCD709S2T - фото 1
Дрель-шуруповерт бесщеточная DeWalt DCD709S2T - фото 2
Дрель-шуруповерт бесщеточная DeWalt DCD709S2T - фото 3
Дрель-шуруповерт бесщеточная DeWalt DCD709S2T - фото 4
18 680 руб. 
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+ 324 КэтКоинов
Артикул: 222039
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 3 114 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендDeWalt
Тип товарадрель-шуруповерт
Питаниеот аккумулятора
Макс. крутящий момент65
Тип патронабыстрозажимной
Макс. диаметр патрона13
Макс. диаметр сверления дерева35
Макс. диаметр сверления металла13
Кол-во скоростей работы2
В кейседа
КомплектацияДрель, 2 аккумулятора, зарядное устройство
Вес, кг1,2
Новинка 2019 года. Мощная ультракомпактная бесщеточная дрель-шуруповерт линейки ATOMIC™ с впечатляющим крутящим моментом 65 Нм. Такое ощутимое уменьшение габаритов получили за счет новой компактной конструкции муфты и улучшенной эргономики курка. Инструмент работает на базе передовой современной аккумуляторной платформы XR Li-Ion 18V от DeWALT, комплектуется двумя батареями емкостью 1.5Ah и многоканальным зарядным устройством. Шуруповерт полностью соответствует промышленному классу, является надежным производительным инструментом с проработанной эргономикой и балансом. Поставляется в фирменном пластиковом кейсе.


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Теги товара: Двухскоростные.


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Самовывоз невозможен
Дрель-шуруповерт бесщеточная DeWalt DCD709S2T - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 18680 руб., вам надо позвонить по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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