8(343)226-01-02
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Фен Sinbo SHD 7060 2000Вт золотистый

Артикул: 221972
Фен Sinbo SHD 7060 2000Вт золотистый
1 310 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 221972
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендSinbo
Тип товараФены
В комплектеконцентратор
Вес, кг0,683
Дополнительная информацияскладная ручка, петля для подвешивания
Количество режимов интенсивности воздушного потока2
Количество режимов нагрева3
Мощность2000
Функцииподача холодного воздуха
Фен Sinbo SHD 7060 2000Вт золотистый – это новая модель оснащенная тихим нагревательным двигателем с мощностью в 2 кВт. Фен довольно легкий и имеет удобную складную ручку, которая позволяет комфортно пользоваться феном в течение длительного времени. Отдельно стоит отметить скорость работы двигателя, позволяющего получить горячий воздух за несколько секунд. В механизме Sinbo есть встроенная функция регулирования температуры нагревательного элемента. Также предусмотрена функция холодного продува, что реализует мгновенную фиксацию каждого локона. Встроенная регулировка скорости потока воздуха – 2 режима. Длинный кабель позволяет использовать фен на внушительном расстоянии от розетки, при этом он не скручивается. Небольшие габариты фена идеально подходят для любой девушки.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Фен Sinbo SHD 7060 2000Вт золотистый - по цене 1310 руб. в Екатеринбурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Екатеринбурге

8 (343) 226-01-02

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...