8(343)226-01-02
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Товары для красоты и здоровья Укладка и сушка волос Щипцы для завивки волос Starwind Щипцы Starwind SHE3101 30Вт макс.темп.:200С покрытие:керамическое фиолетовый

Щипцы Starwind SHE3101 30Вт макс.темп.:200С покрытие:керамическое фиолетовый

Артикул: 221966
Щипцы Starwind SHE3101 30Вт макс.темп.:200С покрытие:керамическое фиолетовый
790 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 221966
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендStarwind
Тип товараЩипцы для завивки
Тип щипцовплойка
Мощность30 Вт
Дополнительные функциинет
Конические щипцыда
Работа от аккумуляторанет
Складная ручканет
Количество режимов1
Количество режимов нагрева1
Покрытие насадоккерамическое
Защита от перегревада
Максимальная температура нагрева200 °С
Индикациявключения
Диаметр щипцов для завивки19 мм
Дисплейнет
Насадкинет
Комплектациядокументация
Длина сетевого шнура1.8 м
Вес0.54
Позволяют дать волю фантазии и проявить креативность при создании прически даже начинающим или непрофессиональным стилистам в домашних условиях. Рабочая поверхность стайлера покрыта керамикой. Такое покрытие предохраняет волосы от пересушивания, ломкости и образования повреждений на кончиках волос даже при частом использовании на максимальной температуре.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Щипцы Starwind SHE3101 30Вт макс.темп.:200С покрытие:керамическое фиолетовый - данный товар вы можете купить по цене по цене 790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Екатеринбурге

8 (343) 226-01-02

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...