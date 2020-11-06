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Щипцы Rowenta CF3345 36Вт макс.темп.:200С покрытие:керамическое

Артикул: 221919
  • Щипцы Rowenta CF3345 36Вт макс.темп.:200С покрытие:керамическое - фото 1
  • Щипцы Rowenta CF3345 36Вт макс.темп.:200С покрытие:керамическое - фото 2
Щипцы Rowenta CF3345 36Вт макс.темп.:200С покрытие:керамическое - фото 1
Щипцы Rowenta CF3345 36Вт макс.темп.:200С покрытие:керамическое - фото 2
5 690 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 221919
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендRowenta
Тип товараЩипцы для завивки
Тип щипцовплойка
Мощность36 Вт
Дополнительные функциинет
Конические щипцыда
Работа от аккумуляторанет
Складная ручканет
Количество режимов1
Количество режимов нагрева9
Покрытие насадоккерамическое / турмалиновое
Защита от перегревада
Максимальная температура нагрева200 °С
Индикациявключения / готовности к работе
Диаметр щипцов для завивки25 мм
Дисплейда
Насадкинет
Комплектациядокументация
Длина сетевого шнура2 м
Вес0.37
Отличаются компактными размерами и эргономичной формой ручки. Данное устройство оснащено пластиковым корпусом с заключенными в него керамическими щипцами с турмалиновым покрытием, что гарантирует равномерный нагрев рабочей зоны и защиту волос от пересушивания.


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Щипцы Rowenta CF3345 36Вт макс.темп.:200С покрытие:керамическое - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5690 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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