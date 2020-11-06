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Фен-щетка Scarlett Top Style SC-HAS73I23 1200Вт розовое золото

Артикул: 221855
  • Фен-щетка Scarlett Top Style SC-HAS73I23 1200Вт розовое золото - фото 1
  • Фен-щетка Scarlett Top Style SC-HAS73I23 1200Вт розовое золото - фото 2
  • Фен-щетка Scarlett Top Style SC-HAS73I23 1200Вт розовое золото - фото 3
  • Фен-щетка Scarlett Top Style SC-HAS73I23 1200Вт розовое золото - фото 4
  • Фен-щетка Scarlett Top Style SC-HAS73I23 1200Вт розовое золото - фото 5
  • Фен-щетка Scarlett Top Style SC-HAS73I23 1200Вт розовое золото - фото 6
  • Фен-щетка Scarlett Top Style SC-HAS73I23 1200Вт розовое золото - фото 7
Фен-щетка Scarlett Top Style SC-HAS73I23 1200Вт розовое золото - фото 1
Фен-щетка Scarlett Top Style SC-HAS73I23 1200Вт розовое золото - фото 2
Фен-щетка Scarlett Top Style SC-HAS73I23 1200Вт розовое золото - фото 3
Фен-щетка Scarlett Top Style SC-HAS73I23 1200Вт розовое золото - фото 4
Фен-щетка Scarlett Top Style SC-HAS73I23 1200Вт розовое золото - фото 5
Фен-щетка Scarlett Top Style SC-HAS73I23 1200Вт розовое золото - фото 6
Фен-щетка Scarlett Top Style SC-HAS73I23 1200Вт розовое золото - фото 7
1 740 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 221855
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендScarlett
Тип товара
Фен-щетка Scarlett Top Style SC-HAS73I23 1200Вт розовое золото


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Самовывоз невозможен
Фен-щетка Scarlett Top Style SC-HAS73I23 1200Вт розовое золото - этот товар вы можете купить по цене 1740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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