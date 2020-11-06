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Триммер Philips BT1216/10 серый

Артикул: 221794
  • Триммер Philips BT1216/10 серый - фото 1
  • Триммер Philips BT1216/10 серый - фото 2
  • Триммер Philips BT1216/10 серый - фото 3
  • Триммер Philips BT1216/10 серый - фото 4
Триммер Philips BT1216/10 серый - фото 1
Триммер Philips BT1216/10 серый - фото 2
Триммер Philips BT1216/10 серый - фото 3
Триммер Philips BT1216/10 серый - фото 4
2 110 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 221794
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPhilips
Тип товараТриммеры для стрижки волос
Время автономной работы60
КомплектацияЩёточка для чистки, дорожный чехол, Кабель USB
Максимальная длина стрижки7
Материал лезвийнержавеющая сталь
Минимальная длина стрижки0,5
Назначениедля бороды 
Насадки4 насадки-гребня 1/3/5/7
Питаниеот аккумулятора
Тип элементов питанияNi-MH
Триммер полностью заряжается через кабель USB за 8 часов и обеспечивает до 60 минут автономной работы. Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали обеспечивают идеальное подравнивание волосков раз за разом.


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Самовывоз невозможен
Триммер Philips BT1216/10 серый – стоимость товара 2110 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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