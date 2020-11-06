Зубная щетка электрическая Philips Sonicare For Kids HX6311/07 белый

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Philips
|Тип товара
|Зубные щетки
|Максимальная скорость
|31000
|Насадок в комплекте
|1
|Питание
|аккумулятор
|Режимы работы
|2
|Типы насадок
|стандартная
|Форма основной насадки
|вытянутая
|Дополнительная информация
|8 наклеек + 2 наклейки в подарок, таймер с мелодиями, время автономной работы до 3 недель
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