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Динамо-фонарь Bresser Junior

Артикул: 221316
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  • Динамо-фонарь Bresser Junior - фото 6
  • Динамо-фонарь Bresser Junior - фото 7
Динамо-фонарь Bresser Junior - фото 1
Динамо-фонарь Bresser Junior - фото 2
Динамо-фонарь Bresser Junior - фото 3
Динамо-фонарь Bresser Junior - фото 4
Динамо-фонарь Bresser Junior - фото 5
Динамо-фонарь Bresser Junior - фото 6
Динамо-фонарь Bresser Junior - фото 7
961 руб. 
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Артикул: 221316
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBresser
Тип товараФонарь
Особенностиматериал корпуса - пластик
У динамо-фонаря Bresser Junior никогда не разрядятся батарейки – они ему просто не нужны! На корпусе расположен рычаг, нажимая на который вы вырабатываете электроэнергию для работы фонаря. Благодаря использованию светодиодов вместо ламп накаливания фонарь очень надежен (светодиод не перегорит от тряски и толчков) и экономичен – заряда встроенных аккумуляторов хватает на 10 минут непрерывного свечения. Три светодиода обеспечивают высокую яркость освещения. В комплекте имеется ремешок на руку, который поможет не уронить фонарь в любой ситуации.


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Самовывоз невозможен
Динамо-фонарь Bresser Junior - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 961 руб., вам надо позвонить по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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