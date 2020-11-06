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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Оптические приборы Аксессуары для оптических приборов Sky-Watcher Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 150 мм (внутренний диаметр 182 мм)

Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 150 мм (внутренний диаметр 182 мм)

Артикул: 221276
  • Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 150 мм (внутренний диаметр 182 мм) - фото 1
  • Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 150 мм (внутренний диаметр 182 мм) - фото 2
  • Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 150 мм (внутренний диаметр 182 мм) - фото 3
  • Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 150 мм (внутренний диаметр 182 мм) - фото 4
  • Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 150 мм (внутренний диаметр 182 мм) - фото 5
  • Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 150 мм (внутренний диаметр 182 мм) - фото 6
  • Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 150 мм (внутренний диаметр 182 мм) - фото 7
Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 150 мм (внутренний диаметр 182 мм) - фото 1
Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 150 мм (внутренний диаметр 182 мм) - фото 2
Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 150 мм (внутренний диаметр 182 мм) - фото 3
Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 150 мм (внутренний диаметр 182 мм) - фото 4
Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 150 мм (внутренний диаметр 182 мм) - фото 5
Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 150 мм (внутренний диаметр 182 мм) - фото 6
Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 150 мм (внутренний диаметр 182 мм) - фото 7
3 870 руб. 
Купить
+ 168 КэтКоинов
Артикул: 221276
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSky-Watcher
Тип товараКольца крепежные
Особенностивнутренний диаметр 182 мм
Крепежные кольца Sky-Watcher сделаны из литого алюминия и предназначены для установки оптической трубы телескопа на монтировку. Кольца можно использовать с любыми экваториальными монтировками Sky-Watcher и азимутальной монтировкой Sky-Watcher AZ3. Для фиксирования колец применяются стопорные винты. Силу крепежа можно регулировать. Эту модель колец можно использовать с рефлекторами Ньютона с апертурой 150 мм. На одно из крепежных колец можно устанавливать фотооборудование – оно снабжено креплением 1/4.


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Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 150 мм (внутренний диаметр 182 мм) - данный товар вы можете купить по цене по цене 3870 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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