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Монтировка Sky-Watcher EQ1 с алюминиевой треногой

Артикул: 221167
  • Монтировка Sky-Watcher EQ1 с алюминиевой треногой - фото 1
  • Монтировка Sky-Watcher EQ1 с алюминиевой треногой - фото 2
  • Монтировка Sky-Watcher EQ1 с алюминиевой треногой - фото 3
  • Монтировка Sky-Watcher EQ1 с алюминиевой треногой - фото 4
  • Монтировка Sky-Watcher EQ1 с алюминиевой треногой - фото 5
  • Монтировка Sky-Watcher EQ1 с алюминиевой треногой - фото 6
  • Монтировка Sky-Watcher EQ1 с алюминиевой треногой - фото 7
  • Монтировка Sky-Watcher EQ1 с алюминиевой треногой - фото 8
  • Монтировка Sky-Watcher EQ1 с алюминиевой треногой - фото 9
Монтировка Sky-Watcher EQ1 с алюминиевой треногой - фото 1
Монтировка Sky-Watcher EQ1 с алюминиевой треногой - фото 2
Монтировка Sky-Watcher EQ1 с алюминиевой треногой - фото 3
Монтировка Sky-Watcher EQ1 с алюминиевой треногой - фото 4
Монтировка Sky-Watcher EQ1 с алюминиевой треногой - фото 5
Монтировка Sky-Watcher EQ1 с алюминиевой треногой - фото 6
Монтировка Sky-Watcher EQ1 с алюминиевой треногой - фото 7
Монтировка Sky-Watcher EQ1 с алюминиевой треногой - фото 8
Монтировка Sky-Watcher EQ1 с алюминиевой треногой - фото 9
11 630 руб. 
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+ 384 КэтКоинов
Артикул: 221167
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSky-Watcher
Тип товараМонтировка
Особенностиалюминиевая тренога
Экваториальная монтировка Sky-Watcher EQ1 прекрасно подойдет для начинающих пользователей. Эта модель достаточно проста в управлении – идеальный вариант, чтобы научиться вести наблюдения в экваториальном режиме. С помощью этой монтировки удобно наблюдать небесные тела и даже делать первые шаги в астрофотографии. Перед началом наблюдений телескоп нужно установить так, чтобы ось прямых восхождений монтировки была направлена на Полярную звезду. После этого нужно навестись на интересующий вас объект, а затем – плавно перемещать трубу телескопа вслед за ним так, чтобы он оставался в поле зрения. Для астросъемки монтировку лучше дополнить приводом оси прямого восхождения – он обеспечат максимально точное ведение. Привод в комплект не входят, его следует приобретать отдельно. Высоту алюминиевой треноги можно регулировать. Тренога снабжена удобным лотком для окуляров и других дополнительных аксессуаров.


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Монтировка Sky-Watcher EQ1 с алюминиевой треногой - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 11630 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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