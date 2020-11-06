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Окуляр Sky-Watcher UWA 58° 2,5 мм, 1,25"

Артикул: 221109
  • Окуляр Sky-Watcher UWA 58° 2,5 мм, 1,25" - фото 1
  • Окуляр Sky-Watcher UWA 58° 2,5 мм, 1,25" - фото 2
  • Окуляр Sky-Watcher UWA 58° 2,5 мм, 1,25" - фото 3
  • Окуляр Sky-Watcher UWA 58° 2,5 мм, 1,25" - фото 4
  • Окуляр Sky-Watcher UWA 58° 2,5 мм, 1,25" - фото 5
Окуляр Sky-Watcher UWA 58° 2,5 мм, 1,25" - фото 1
Окуляр Sky-Watcher UWA 58° 2,5 мм, 1,25" - фото 2
Окуляр Sky-Watcher UWA 58° 2,5 мм, 1,25" - фото 3
Окуляр Sky-Watcher UWA 58° 2,5 мм, 1,25" - фото 4
Окуляр Sky-Watcher UWA 58° 2,5 мм, 1,25" - фото 5
7 750 руб. 
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+ 336 КэтКоинов
Артикул: 221109
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSky-Watcher
Тип товараОкуляр
Особенностирезиновый наглазник
Окуляр Sky-Watcher UWA 58° 2,5 мм позволит вам наблюдать за протяженными участками ночного неба на большом увеличении. Он прекрасно подойдет для обзорных наблюдений за планетами, изучения поверхности Луны, исследования глубин космоса. С его помощью вам будет удобно рассматривать яркие туманности, галактики и двойные звезды. Посадочный диаметр окуляра Sky-Watcher UWA 58° 2,5 мм составляет 1,25, поэтому он совместим с большинством современных телескопов любых марок.


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Самовывоз невозможен
Окуляр Sky-Watcher UWA 58° 2,5 мм, 1,25" - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 7750 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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