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Окуляр Sky-Watcher WA 66° 20 мм, 1,25"

Артикул: 221107
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  • Окуляр Sky-Watcher WA 66° 20 мм, 1,25" - фото 2
  • Окуляр Sky-Watcher WA 66° 20 мм, 1,25" - фото 3
Окуляр Sky-Watcher WA 66° 20 мм, 1,25" - фото 1
Окуляр Sky-Watcher WA 66° 20 мм, 1,25" - фото 2
Окуляр Sky-Watcher WA 66° 20 мм, 1,25" - фото 3
4 840 руб. 
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+ 210 КэтКоинов
Артикул: 221107
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSky-Watcher
Тип товараОкуляр
Особенностимногослойное просветляющее просветление
Окуляр Sky-Watcher WA 66° 20 мм предназначен для обзорных наблюдений космоса на малых и средних увеличениях. Высококачественные линзы передают ясное и контрастное изображение, а искажения картинки сведены к минимуму. Этот окуляр прекрасно проявит себя при изучении туманностей, звездных скоплений и галактик. Посадочный диаметр окуляра Sky-Watcher WA 66° 20 мм составляет 1,25, поэтому он совместим с большинством современных телескопов любых марок.


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Самовывоз невозможен
Окуляр Sky-Watcher WA 66° 20 мм, 1,25" - данный товар вы можете купить по цене по цене 4840 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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