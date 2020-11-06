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Телескоп Meade Infinity 80 мм

Артикул: 221081
  • Телескоп Meade Infinity 80 мм - фото 1
  • Телескоп Meade Infinity 80 мм - фото 2
  • Телескоп Meade Infinity 80 мм - фото 3
Телескоп Meade Infinity 80 мм - фото 1
Телескоп Meade Infinity 80 мм - фото 2
Телескоп Meade Infinity 80 мм - фото 3
20 652 руб. 
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+ 439 КэтКоинов
Артикул: 221081
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 5 лет
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMeade
Тип товараТелескопы
Тип телескопарефрактор
Оптическая схемаахромат
Диаметр объектива80 мм
Фокусное расстояние объектива400 мм
Максимальное увеличение127х
Установканапольная
Монтировкаазимутальная
Материал штативасталь
Вес, кг4.9
Meade Infinity 80 мм – это компактный короткофокусный телескоп для изучения объектов Солнечной системы. С его помощью вы сможете увидеть фазы Меркурия и Венеры, щель Кассини и спутники Сатурна, Большое Красное Пятно Юпитера и множество других астрономических объектов. Телескоп также подходит для наземных наблюдений. Благодаря качественной оптике картинка получается яркой, четкой и контрастной.


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Телескоп Meade Infinity 80 мм - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 20652 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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