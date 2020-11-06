Пылесос Redmond RV-C337 1800Вт серый/голубой

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На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Redmond
|Тип товара
|Пылесосы
|Основной цвет
|серый
|Дополнительный цвет
|голубой
|Тип уборки
|сухая
|Тип пылесборника
|мультициклон
|Емкость пылесборника
|3
|Регулятор мощности
|на рукоятке
|Потребляемая мощность, Вт
|1800
|Мощность всасывания, Вт
|370
|Труба всасывания
|телескопическая
|Уровень шума, дБ
|80
|Функции и особенности
|автосматывание сетевого шнура
|Комплектация
|насадки - двухрежимная насадка для пола, щетка для мягкой мебели, щелевая насадка, документация
|Длина сетевого шнура
|5
|Прочее
|система фильтрации мультициклон 6+1. отключение при перегреве.
|Вес, кг
|6,75
|Размеры (ВxШxГ), см
|42,5х35х43
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