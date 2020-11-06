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Набор фильтров Filtero FTH 72 PHI (4фильт.) 05705

Артикул: 220860
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  • Набор фильтров Filtero FTH 72 PHI (4фильт.) 05705 - фото 2
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  • Набор фильтров Filtero FTH 72 PHI (4фильт.) 05705 - фото 4
  • Набор фильтров Filtero FTH 72 PHI (4фильт.) 05705 - фото 5
Набор фильтров Filtero FTH 72 PHI (4фильт.) 05705 - фото 1
Набор фильтров Filtero FTH 72 PHI (4фильт.) 05705 - фото 2
Набор фильтров Filtero FTH 72 PHI (4фильт.) 05705 - фото 3
Набор фильтров Filtero FTH 72 PHI (4фильт.) 05705 - фото 4
Набор фильтров Filtero FTH 72 PHI (4фильт.) 05705 - фото 5
750 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 220860
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 15 дней
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БрендFiltero
Тип товараНабор фильтров
Назначениедля пылесосов
СовместимостьPhilips серий: FC 8470 - FC 8479, FC 8630 - FC 8649
Типфильтр
Тип фильтраНЕРА фильтр
Прочее4 шт. в упаковке
Фильтры HEPA гарантируют высокую фильтрацию при уборке. HEPA-фильтры не подлежат очистке и в случае износа их необходимо менять. HEPA-фильтры эффективно борются с плесенью, пылевыми клещами и пр.


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Набор фильтров Filtero FTH 72 PHI (4фильт.) 05705 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 750 руб., позвонив по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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