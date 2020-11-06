Пылесборники Filtero MIE 04 Экстра пятислойные (3пылесбор.)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Filtero
|Тип товара
|Пылесборники
|Назначение
|для пылесосов
|Совместимость
|Miele серии: S 400 – S 499 i например S 430 i S 600 – S 699 i S 800 – S 899 например S 858 S 2000 – S 2999 например S 2120 S 5000 – S 5999 например S 5220 Primavera
|Тип
|пылесборник
|Тип пылесборника
|синтетический
|Прочее
|3 шт. в упаковке
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