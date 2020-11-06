8(343)226-01-02
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пылесборники Filtero SAM 02 Экстра пятислойные (4пылесбор.)

Артикул: 220808
  • Пылесборники Filtero SAM 02 Экстра пятислойные (4пылесбор.) - фото 1
  • Пылесборники Filtero SAM 02 Экстра пятислойные (4пылесбор.) - фото 2
  • Пылесборники Filtero SAM 02 Экстра пятислойные (4пылесбор.) - фото 3
Пылесборники Filtero SAM 02 Экстра пятислойные (4пылесбор.) - фото 1
Пылесборники Filtero SAM 02 Экстра пятислойные (4пылесбор.) - фото 2
Пылесборники Filtero SAM 02 Экстра пятислойные (4пылесбор.) - фото 3
610 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 220808
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 15 дней
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендFiltero
Тип товараПылесборники
Назначениедля пылесосов
СовместимостьSAMSUNG NC 550 NC 62... RC 550 RC 58… например: RC 5862 SC 31... SC 51... Easy clean SC 53... Easy clean SC 69… SC 70... Duo Cleaning SC 72... Eco Fresh SC 75... например: SC 7540 H VC 550 VC 58… например: VC 5853 VC 59... VC 61… VC 63... VC 67... VC 68... VC 69... VC 71... VC 86… AKIRA VC-R 1201, 1404, 1406, VC-S 1502 BL/ BIMATEK V 1101, V 1801, V 6514, V 6617, V 8518, V 9009/ BORK VC 2516, 3119, 3216, 5017, 5317, 5817, 7516, 8022/ CAMERON CVC 1070/ CLATRONIC BS 1204, 1205, 1211, 1212, 1215, 12
Типпылесборник
Тип пылесборникасинтетический
Прочее4 шт. в упаковке
Пылесборники Filtero ЭКСТРА произведены из синтетического микроволокна MicroFib. Очень прочные, они не боятся острых предметов и влаги, собирают больше пыли (до 50%) и обеспечивают уровень очистки воздуха 99,9%, что значительно выше, чем у бумажных пылесборников.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Пылесборники Filtero SAM 02 Экстра пятислойные (4пылесбор.) – стоимость товара 610 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Екатеринбурге

8 (343) 226-01-02

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...