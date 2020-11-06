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Пылесборники Filtero SAM 03 Comfort пятислойные (4пылесбор.)

Артикул: 220786
  • Пылесборники Filtero SAM 03 Comfort пятислойные (4пылесбор.) - фото 1
  • Пылесборники Filtero SAM 03 Comfort пятислойные (4пылесбор.) - фото 2
  • Пылесборники Filtero SAM 03 Comfort пятислойные (4пылесбор.) - фото 3
Пылесборники Filtero SAM 03 Comfort пятислойные (4пылесбор.) - фото 1
Пылесборники Filtero SAM 03 Comfort пятислойные (4пылесбор.) - фото 2
Пылесборники Filtero SAM 03 Comfort пятислойные (4пылесбор.) - фото 3
520 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 220786
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 15 дней
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFiltero
Тип товараПылесборники
Назначениедля пылесосов
СовместимостьSamsung SC 21F60, SC 40... Clean Force, SC 41… Clean Force, SC 56..., SC 61... Cupid, SC 61A..., SC 61A1, SC 61B..., SC 61B4, SC 62... Stealth Pro - SC 63... Stealth Pro, SC 78... Stardust Classic, SC 79… Grand, SC 83... Eco Dream, VC 55..., VC 60... Veloce-eco, VC 74..., VC 77..., VC 89... Digimax, VCJG 246 V, VCJG 248 H/ SHIVAKI SVC 1426 Borasca
Типпылесборник
Тип пылесборникасинтетический
Прочее4 шт. в упаковке
Пылесборники Filtero Comfort произведены из 5-ти слойного синтетического микроволокна. В отличие от бумажных мешков, Filtero Comfort не рвутся, не боятся острых предметов и влаги, собирают больше пыли (до 50%).


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Пылесборники Filtero SAM 03 Comfort пятислойные (4пылесбор.) - этот товар вы можете купить по цене 520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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