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Чайник Kitfort КТ-655

Артикул: 220714
Чайник Kitfort КТ-655
1 290 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 220714
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендKitfort
Тип товараЭлектрочайники
Основной цветчерный
Материал корпусаСтекло, Пластик
Подсветкада
Вращение на подставкеда
Терморегуляторнет
Объем, л2
Дополнительный цветсеребристый
Мощность, Вт2200
Заварочный чайникнет
Дополнительные функцииотсек для хранения шнура
Рисунок на корпусенет
Тип нагревательного элементаскрытый
Покрытие нагревательного элементанержавеющая сталь
Съемная крышканет
Дополнительная информацияшкала уровня воды
Вес, кг1
Размеры (ВxШxГ), см22,1х24,5х16,1
Электрический чайник Kitfort КТ-655 предназначен для кипячения воды дома, в офисе, на даче. Мощность чайника позволяет использовать его в домах со слабой проводкой. Корпус чайника выполнен из стекла, а крышка и подставка — из пластмассы. Мерная шкала нанесена на прозрачную часть корпуса. Большое горлышко чайника облегчает доступ внутрь при мытье и во время удаления накипи. Ручка чайника пластиковая, не нагревается и удобно лежит в руке.


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Чайник Kitfort КТ-655 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1290 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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