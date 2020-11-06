Оперативная память Kingston 2x4GB DDR3 DIMM (HX313C9FRK2/8)

Оперативная память Kingston HyperX FURY Red Series [HX313C9FRK2/8] является стандартной моделью RAM, которая изготовлена для установки на передовые производительные компьютерные системы. Она относится к DDR3-типу, что позволяет устанавливать платы в кооперативе с процессорами последних поколений. Тем самым обеспечивается заметное ускорение процессов, а также производительность игровых машин. Набор включает пару модулей с общим объемом в 8 ГБ, который равно поделен на обе платы. Особенностью серии является их красный корпус. ОЗУ работает при номинальной частоте в 1333 МГц, а пропускная способность каналов при этом составляет 10666 МБ/c. Разгон модели при помощи утилиты Intel XMP не предусмотрен. За контроль работы каналов отвечает самый медленный форм-фактор DIMM. Память Kingston HyperX FURY Red Series [HX313C9FRK2/8] также отличается своей малой высотой в 32.8 мм, а еще и наличием медных радиаторов, которые убирают лишнее тепло с пайки микросхем, сохраняя их от преждевременной порчи.