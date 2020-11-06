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Оперативная память Kingston 2x4GB DDR3 DIMM (HX318C10FBK2/8)

Артикул: 220361
  • Оперативная память Kingston 2x4GB DDR3 DIMM (HX318C10FBK2/8) - фото 1
  • Оперативная память Kingston 2x4GB DDR3 DIMM (HX318C10FBK2/8) - фото 2
  • Оперативная память Kingston 2x4GB DDR3 DIMM (HX318C10FBK2/8) - фото 3
  • Оперативная память Kingston 2x4GB DDR3 DIMM (HX318C10FBK2/8) - фото 4
Оперативная память Kingston 2x4GB DDR3 DIMM (HX318C10FBK2/8) - фото 1
Оперативная память Kingston 2x4GB DDR3 DIMM (HX318C10FBK2/8) - фото 2
Оперативная память Kingston 2x4GB DDR3 DIMM (HX318C10FBK2/8) - фото 3
Оперативная память Kingston 2x4GB DDR3 DIMM (HX318C10FBK2/8) - фото 4
4 050 руб. 
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Артикул: 220361
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендKingston
Тип товараПамять оперативная
Тип памятиDDR3
Тактовая частота1866 МГц
Поддержка ECCнет
CAS Latency (CL)10
Вес, кг0.3
Высота, см3.28
Длина, см13.35
Количество в упаковке2
Объем одного модуля4 Гб
Форм-фактордля компьютеров (DIMM)
Напряжение питания1.5 В
Низкопрофильная (Low Profile)нет
Пропускная способностьPC14900
Небуферизованная оперативная память Kingston HyperX FURY Black Series [HX318C10FBK2/8] – это устройство DDR3-типа, отличающееся экономичностью и хорошей скоростью транспортировки информации по шине. Два модули ОЗУ имеют запасы по 4 ГБ, а частотность тактов устройства – 1866 МГц. Эта память высокого профиля передает данные по 14900 Мбит/сек и улучшает производительность. На обеих модулях расположено по 8 надежных чипов. ОЗУ имеет радиатор, который быстро охлаждается. Модель Kingston HyperX FURY Black Series [HX318C10FBK2/8] обладает форм-фактором DIMM-типа. Тайминг CAS-латентности составляет 10 тактов. Время предварительного процесса заряда банка, Row Precharge Delay, происходит по 10 тактов, а процесс RAS to CAS Delay – по 11. Тайм Activate to Precharge Delay между активацией строки и сигналом на предзаряд – 32 такта. Требуемый уровень питания – 1.5 В. Высота ОЗУ – 3.3 см.


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Оперативная память Kingston 2x4GB DDR3 DIMM (HX318C10FBK2/8) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4050 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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