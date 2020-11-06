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Оперативная память Kingston 2x8GB DDR3 DIMM (HX313C9FK2/16)

Артикул: 220352
  • Оперативная память Kingston 2x8GB DDR3 DIMM (HX313C9FK2/16) - фото 1
  • Оперативная память Kingston 2x8GB DDR3 DIMM (HX313C9FK2/16) - фото 2
  • Оперативная память Kingston 2x8GB DDR3 DIMM (HX313C9FK2/16) - фото 3
  • Оперативная память Kingston 2x8GB DDR3 DIMM (HX313C9FK2/16) - фото 4
Оперативная память Kingston 2x8GB DDR3 DIMM (HX313C9FK2/16) - фото 1
Оперативная память Kingston 2x8GB DDR3 DIMM (HX313C9FK2/16) - фото 2
Оперативная память Kingston 2x8GB DDR3 DIMM (HX313C9FK2/16) - фото 3
Оперативная память Kingston 2x8GB DDR3 DIMM (HX313C9FK2/16) - фото 4
7 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 220352
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БрендKingston
Тип товараПамять оперативная
Тип памятиDDR3
Тактовая частота1333 МГц
Поддержка ECCнет
CAS Latency (CL)9
Вес, кг0.1
Высота, см3.28
Длина, см13.35
Количество в упаковке2
Объем одного модуля8 Гб
Форм-фактордля компьютеров (DIMM)
Напряжение питания1.5 В
Низкопрофильная (Low Profile)нет
Пропускная способностьPC10600
Оперативная память Kingston HyperX FURY Blue Series [HX313C9FK2/16] имеет оригинальный дизайн. Тип памяти DDR3 отличается мгновенной передачей информации и низким энергопотреблением. Запоминающее устройство оснащено двумя модулями объемом 8 ГБ каждый. Память самостоятельно идентифицирует платформу и разгоняется до частоты 1333 МГц, которая обеспечивает высокую мощность взаимодействия приложений при запуске. Съемный оперативный модуль Kingston HyperX FURY Blue Series [HX313C9FK2/16] обеспечивает минимальные задержки при включении программ благодаря скорости обмена информацией 10600 МБ/с. Асимметричный динамический радиатор эффективно удаляет тепло, обеспечивая надежность системы в процессе эксплуатации компьютера. Подобранные качественные микросхемы гарантируют максимальную производительность системы. Запоминающее устройство обеспечивает стабильный разгон при рабочем напряжении 1.5 В. Безопасную транспортировку гарантирует упаковка модуля, сохраняющая его целостность.


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