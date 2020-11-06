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Главная Автотовары Системы охраны и безопасности Камеры заднего вида INCAR Камера заднего вида INCAR VDC- 113/ Камера в штатное место VW Polo sedan / 2014+

Камера заднего вида INCAR VDC- 113/ Камера в штатное место VW Polo sedan / 2014+

Артикул: 219565
  • Камера заднего вида INCAR VDC- 113/ Камера в штатное место VW Polo sedan / 2014+ - фото 1
  • Камера заднего вида INCAR VDC- 113/ Камера в штатное место VW Polo sedan / 2014+ - фото 2
Камера заднего вида INCAR VDC- 113/ Камера в штатное место VW Polo sedan / 2014+ - фото 1
Камера заднего вида INCAR VDC- 113/ Камера в штатное место VW Polo sedan / 2014+ - фото 2
2 340 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 219565
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендINCAR
Тип товараКамера заднего вида
Поддержка профилейNTSC
Тип установкиштатная
Угол обзора170°
Беспроводнаянет
Класс влагозащищенностиIP66
Разрешение съемки628x582
Для большей безопасности во время движения задним ходом, оптимальный вариант - вывести картинку, происходящего вне зоны видимости водителя на экран консоли (головного устройства, монитора). Подключив камеру заднего вида, вы получите желаемый результат. Качественная оптика, хорошее разрешение и шикарный обзор (170 градусов - видно практически все, что происходит позади автомобиля) это гарантия комфортного и безопасного управления автомобилем. Подключение камеры заднего вида к системе не требует специальных навыков (питание +/- и видеокабель), единственная сложность - грамотно проложить линейный кабель через салон автомобиля к приборной панели. Камера ставиться, как правило в место подсветки номерного знака, не нарушая общей конструкции. Повышенная пыле и влагозащита гарантируют длительное использование системы, в течение всего срока эксплуатации транспортного средства (тем не менее не рекомендуется направлять на камеру струю воды под напором при мойке автомобиля). Высокая светочувствительность делает возможным пользоваться камерой в темноте


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Самовывоз невозможен
Камера заднего вида INCAR VDC- 113/ Камера в штатное место VW Polo sedan / 2014+ - купить по цене 2340 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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