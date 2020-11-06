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Автоакустика Kenwood KFC-S6976EX

Артикул: 219492
  • Автоакустика Kenwood KFC-S6976EX - фото 1
  • Автоакустика Kenwood KFC-S6976EX - фото 2
  • Автоакустика Kenwood KFC-S6976EX - фото 3
  • Автоакустика Kenwood KFC-S6976EX - фото 4
Автоакустика Kenwood KFC-S6976EX - фото 1
Автоакустика Kenwood KFC-S6976EX - фото 2
Автоакустика Kenwood KFC-S6976EX - фото 3
Автоакустика Kenwood KFC-S6976EX - фото 4
3 950 руб. 
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+ 77 КэтКоинов
Артикул: 219492
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендKenwood
Тип товараАвтоакустика
Диаметр излучателя15x23 см
Импеданс4 Ом
Материал дифузораполипропилен
Материал подвесаткань
Номинальная мощность80 Вт
Пиковая мощность500 Вт
Чувствительность87 дБ
Длина, см26.8
Ширина, см19.3
Высота, см9
Вес, кг1.1
Коаксиальные трехполосные, номинальная мощность 80 Вт, максимальная мощность 500 Вт, чувствительность 87 дБ (Вт/м), импеданс 4 Ом, диапазон частот 44-18000 Гц


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Автоакустика Kenwood KFC-S6976EX - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 3950 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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