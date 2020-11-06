8(343)226-01-02
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Усилитель SKYLOR AQ-4.65

Артикул: 219205
Усилитель SKYLOR AQ-4.65
4 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 219205
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
Поделиться:
Получить подарок
БрендSKYLOR
Тип товараАвтомобильный усилитель
Индикатор защитыда
Количество каналов4
Мощность на канал (2 Ом), Вт100
Мощность на канал (4 Ом), Вт65
Отношение сигнал/шум, дБ95
ФильтрыНЧ / ВЧ
Мостовой режимда
Пульт ДУнет
Размеры (ШхВхД), мм300 х 45 x 210
Аналоговый автомобильный 4-х канальный усилитель SKYLOR AQ-4.65 предназначен для усиления и воспроизведения фонограмм через внешние динамики в автомобиле с напряжением бортовой сети 12 Вольт и заземленным минусовым полюсом батареи.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Усилитель SKYLOR AQ-4.65 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Екатеринбурге

8 (343) 226-01-02

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...