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Швейная машина Janome HomeDecor 1015 белый

Артикул: 218894
Швейная машина Janome HomeDecor 1015 белый
15 760 руб. 
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+ 176 КэтКоинов
Артикул: 218894
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендJanome
Тип товараШвейные машины
Автоматический нитеобрезательда
Вес, кг8
Выполнение петельполуавтоматическое
Максимальная длина стежка4
Максимальная ширина стежка5
Нитевдевательда
Отсек для хранения принадлежностейда
Подсветкада
Подтипэлектромеханическая
Рукавная платформада
Цветбелый
Челноквертикальный
Швейная машина Janome HomeDecor 1015 белый


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Самовывоз невозможен
Швейная машина Janome HomeDecor 1015 белый - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 15760 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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