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Швейная машина Brother ArtCity 300A белый

Артикул: 218790
Швейная машина Brother ArtCity 300A белый
12 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 218790
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БрендBrother
Тип товараШвейные машины
Выполнение петельавтоматическое
Количество строчек37
Максимальная длина стежка4
Максимальная ширина стежка5
Нитевдевательда
Подсветкада
Подтипэлектромеханическая
Рукавная платформада
Цветбелый
Челнокгоризонтальный
Швейная машина Brother ArtCity 300A белый


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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