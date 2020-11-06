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Зарядное устройство Berkut SP-25N

Артикул: 218621
Зарядное устройство Berkut SP-25N
8 280 руб. 
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+ 80 КэтКоинов
Артикул: 218621
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBERKUT
Тип товараЗарядное устройство
Вес, кг1.95
Высота, см7
Длина, см25
Индикатор зарядаесть
КомплектацияSMART POWER SP-25N - зарядное устройство, Руководство по эксплуатации, Гарантийный талон, Упаковочная коробка
Ширина, см14
Особенности9 стадий зарядки, автоматический цикл
Рабочая температура, °Cот -30 до +50
Устройство предназначено для обслуживания и зарядки всех типов свинцово-кислотных батарей с напряжением 12 И 24 В (включая современные модификации типа AGM, VRLA, GEL), используемые в мототехнике, легковых автомобилях, грузовиках, автобусах и разнообразной спецтехнике. Поскольку аппарат проектировался для подзарядки аккумуляторов достаточно большой емкости (до 500 А*ч), он снабжен мощным силовым кабелем, выдерживающим ток силой до 25 ампер и оснащенным цепкими зажимами-крокодилами. На корпусе устройства установлено светодиодное диагностическое табло с выводом информации о состоянии аккумулятора, величинах зарядного тока и напряжения, а также ошибках. Зарядное устройство SP-25N предназначено для всех типов 12В/24В свинцово-кислотных батарей. Примечательно, что весь цикл заряда батареи разбит на 9 стадий, начиная от ее диагностики и заканчивая контрольными замерами емкости, и каждый из этих этапов контролируется микропроцессором.


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Зарядное устройство Berkut SP-25N - по цене 8280 руб. в Екатеринбурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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