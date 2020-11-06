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Смартфон Nobby S300 PRO GREY

Артикул: 218366
  • Смартфон Nobby S300 PRO GREY - фото 1
  • Смартфон Nobby S300 PRO GREY - фото 2
  • Смартфон Nobby S300 PRO GREY - фото 3
  • Смартфон Nobby S300 PRO GREY - фото 4
  • Смартфон Nobby S300 PRO GREY - фото 5
Смартфон Nobby S300 PRO GREY - фото 1
Смартфон Nobby S300 PRO GREY - фото 2
Смартфон Nobby S300 PRO GREY - фото 3
Смартфон Nobby S300 PRO GREY - фото 4
Смартфон Nobby S300 PRO GREY - фото 5
3 980 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 218366
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Примем старый смартфон в трейд-ин
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БрендNobby
Тип товараСмартфоны
Состояние товарановый
Количество SIM-карт2
Тип SIM-картыmicro-SIM
Оперативная память2 Гб
Встроенная память16 Гб
Диагональ экрана, дюйм4.95
Цветсерый
Разрешение экрана960x480
Камера, МП8
Поддержка NFCнет
Функция беспроводной зарядкинет
Фронтальная камера, МП2
Ударопрочный корпуснет
Тип разъема для зарядкиmicro-USB
Слот для карты памятиотдельный
Bluetooth2.1
Материал корпусапластик
Наличие GPS/Глонассесть
Время работы в режиме ожидания120 ч
Влагозащищенный корпуснет
АккумуляторLi-Ion
Емкость аккумулятора2000 мАч
Операционная системаAndroid
Поддержка 4G LTEнет
Поддержка microSDдо 32 Гб
Сканер отпечатка пальцанет
ПроизводствоКитай
Вес, кг0.135
Смартфон Nobby S300 Pro – модель с уникальной спецификацией, где продуманы все детали от яркого экрана, до эффективного быстродействия устройства. Модель оснащена увеличенным объемом памяти – 2Гб – оперативная память, 16 Гб – составляет размер встроенной памяти. Кроме двойной памяти и производительного процессора MediaTek, в смартфоне S300 Pro установлена полная версия ОС Android 8.1. Удобный размер в сочетании с мощным железом и полноценным чистым Android 8.1 оставят приятное впечатление и положительный пользовательский опыт. В смартфоне установлен яркий IPS экран 18:9, который существенно улучшает качество картинки и отображает значительно больше информации, чем устройства с классическими TN-дисплеями. Экран с такими характеристиками создает максимальный комфорт при просмотре любимых фильмов и видео клипов, а также добавляет много приятных ощущений во время вашего видео общения. Смартфон приятно лежит в руке – им комфортно управлять, вы с легкостью сможете достать до всех физических кнопок устройства или нужных элементов на экране. В смартфоне установлены 2 камеры – основная 8 Мп, которая зафиксирует и оставит на память лучшие моменты вашей жизни и фронтальная 2 Мп, которая отлично подойдет для видео звонков. В комплекте со смартфоном есть наушники – теперь вам не придется тратить время на поиски необходимого аксессуара. Модель представлена в четырех интересных цветовых решениях – переливающийся золотой, глубокий синий, насыщенно графитовый и классически черный. Смартфон S300 Pro – двойная мощь от Nobby!


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Самовывоз невозможен
Смартфон Nobby S300 PRO GREY - по цене 3980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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