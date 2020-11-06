8(343)226-01-02
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мобильный телефон Nobby 220 BANANA

Артикул: 218346
  • Мобильный телефон Nobby 220 BANANA - фото 1
  • Мобильный телефон Nobby 220 BANANA - фото 2
  • Мобильный телефон Nobby 220 BANANA - фото 3
  • Мобильный телефон Nobby 220 BANANA - фото 4
  • Мобильный телефон Nobby 220 BANANA - фото 5
Мобильный телефон Nobby 220 BANANA - фото 1
Мобильный телефон Nobby 220 BANANA - фото 2
Мобильный телефон Nobby 220 BANANA - фото 3
Мобильный телефон Nobby 220 BANANA - фото 4
Мобильный телефон Nobby 220 BANANA - фото 5
1 230 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 218346
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендNobby
Тип товараКнопочные телефоны
Состояние товарановый
Количество SIM-карт2
АккумуляторLi-Ion
Емкость аккумулятора1000 мАч
Камера, МП0.3
Диагональ экрана, дюйм2.4
Разрешение экрана320x240
Сенсорный экраннет
3Gнет
Цветжелтый
Встроенная память32 Мб
Сканер отпечатка пальцанет
Функция беспроводной зарядкинет
Фронтальная камера, МПнет
Ударопрочный корпуснет
Съемный аккумуляторда
Wi-Fiнет
Слот для карты памятидо 8 Гб
Вес, кг0.096
Время работы в режиме ожидания200 ч
Влагозащищенный корпуснет
Поддержка NFCнет
Поддержка 4G LTEнет
Bluetooth2.1
Материал корпусапластик
Наличие GPS/Глонасснет
ПроизводствоКитай
Мобильный телефон Nobby 220 – яркий, модный и незабываемый дизайн с достойными техническими характеристиками устройства. Nobby 220-не оставит ни кого равнодушными, мимо него нельзя пройти и не заметить его. Телефон радует своим визуальным оформлением корпуса: использованы оригинальные цвета – банановый и вишневый. Очень стильно и необычно - Nobby 220 будет суперподарком для вас и ваших близких. Телефон снабжен дисплеем с диагональю 2.4 дюйма, с разрешением 240х320, который обеспечит превосходную видимость изображения и предоставит широкий спектр возможностей: от быстрого поиска нужного номера в списке контактов до серфинга в сети Интернет. Поддержка двух SIM-карт позволит вам всегда быть на связи и выгодно сочетать лучшие тарифы сотовых операторов для общения с друзьями и коллегами. Наличие в телефоне встроенного FM-радио без проводов, поможет вам быть в курсе последних новостей и предоставит возможность наслаждаться любимыми музыкальными композициями. Nobby 220 – цвет настроения сочный!


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Мобильный телефон Nobby 220 BANANA - стоимость товара 1230 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Екатеринбурге

8 (343) 226-01-02

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...