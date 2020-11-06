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Мобильный телефон Nobby 110 WHITE GREY

Артикул: 218339
  • Мобильный телефон Nobby 110 WHITE GREY - фото 1
  • Мобильный телефон Nobby 110 WHITE GREY - фото 2
  • Мобильный телефон Nobby 110 WHITE GREY - фото 3
  • Мобильный телефон Nobby 110 WHITE GREY - фото 4
  • Мобильный телефон Nobby 110 WHITE GREY - фото 5
Мобильный телефон Nobby 110 WHITE GREY - фото 1
Мобильный телефон Nobby 110 WHITE GREY - фото 2
Мобильный телефон Nobby 110 WHITE GREY - фото 3
Мобильный телефон Nobby 110 WHITE GREY - фото 4
Мобильный телефон Nobby 110 WHITE GREY - фото 5
960 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 218339
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендNobby
Тип товараКнопочные телефоны
Состояние товарановый
Количество SIM-карт2
АккумуляторLi-Ion
Емкость аккумулятора2360 мАч
Камера, МП0.08
Диагональ экрана, дюйм1.77
Разрешение экрана160x128
Сенсорный экраннет
3Gнет
Цветбелый, серый
Встроенная память32 Мб
Сканер отпечатка пальцанет
Функция беспроводной зарядкинет
Фронтальная камера, МПнет
Ударопрочный корпуснет
Съемный аккумуляторда
Wi-Fiнет
Слот для карты памятидо 16 Гб
Вес, кг0.1
Время работы в режиме ожидания520 ч
Влагозащищенный корпуснет
Поддержка NFCнет
Поддержка 4G LTEнет
Bluetooth2.1
Материал корпусапластик
Наличие GPS/Глонасснет
ПроизводствоКитай
Nobby 110 – простой и интуитивно понятный в использовании аппарат, прекрасно подойдет для общения с родственниками, друзьями и коллегами по работе. Мощный аккумулятор емкостью 2360 мАч предоставит вам возможность долго наслаждаться общением без дополнительной подзарядки. Мобильный телефон оснащен 1,77-дюймовым полноцветным экраном. Поддержка двух SIM-карт позволит вам создать разные группы контактов и выгодно использовать тарифы сотовых операторов. В телефоне есть FM-радио – можно слушать любимую музыку или быть в курсе последних новостей. В телефоне предусмотрена функция фонарика, благодаря которому можно легко найти в темноте то, что искали, к примеру ключи.


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Самовывоз невозможен
Мобильный телефон Nobby 110 WHITE GREY - стоимость товара 960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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