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Мобильный телефон Nobby 100 BLACK BLUE

Артикул: 218329
  • Мобильный телефон Nobby 100 BLACK BLUE - фото 1
  • Мобильный телефон Nobby 100 BLACK BLUE - фото 2
  • Мобильный телефон Nobby 100 BLACK BLUE - фото 3
  • Мобильный телефон Nobby 100 BLACK BLUE - фото 4
  • Мобильный телефон Nobby 100 BLACK BLUE - фото 5
Мобильный телефон Nobby 100 BLACK BLUE - фото 1
Мобильный телефон Nobby 100 BLACK BLUE - фото 2
Мобильный телефон Nobby 100 BLACK BLUE - фото 3
Мобильный телефон Nobby 100 BLACK BLUE - фото 4
Мобильный телефон Nobby 100 BLACK BLUE - фото 5
790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 218329
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БрендNobby
Тип товараКнопочные телефоны
Состояние товарановый
Количество SIM-карт2
АккумуляторLi-Ion
Емкость аккумулятора600 мАч
Камера, МПнет
Диагональ экрана, дюйм1.77
Разрешение экрана280х160
Сенсорный экраннет
3Gнет
Цветсиний, черный
Встроенная память32 Мб
Сканер отпечатка пальцанет
Функция беспроводной зарядкинет
Фронтальная камера, МПнет
Ударопрочный корпуснет
Съемный аккумуляторда
Wi-Fiнет
Слот для карты памятидо 32 Гб
Вес, кг0.083
Время работы в режиме ожидания150 ч
Влагозащищенный корпуснет
Поддержка NFCнет
Поддержка 4G LTEнет
Bluetooth2.1
Материал корпусапластик
Наличие GPS/Глонасснет
ПроизводствоКитай
Nobby 100 – простой, надежный и удобный в использовании аппарат на каждый день. Легкий – всего 83 г и компактный корпус, эргономичная клавиатура – все это создано для вашего комфорта. Поддержка двух SIM-карт позволит вам разделить личные и рабочие контакты, а также всегда быть на связи. Модель оснащена громким динамиком – теперь входящий звонок пропустить просто невозможно, его будет слышно на улице и в шумных помещениях. Наличие в телефоне встроенного FM-радио поможет вам быть в курсе последних новостей и актуальных музыкальных хитов. Мобильный телефон оснащен 1,77-дюймовым полноцветным экраном. Функция встроенного фонарика позволит вам ориентироваться в темное время суток. Nobby 100 – всегда актуальная классика по привлекательной цене.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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