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Мобильный телефон INOI 244 White

Артикул: 218306
  • Мобильный телефон INOI 244 White - фото 1
  • Мобильный телефон INOI 244 White - фото 2
  • Мобильный телефон INOI 244 White - фото 3
  • Мобильный телефон INOI 244 White - фото 4
  • Мобильный телефон INOI 244 White - фото 5
  • Мобильный телефон INOI 244 White - фото 6
  • Мобильный телефон INOI 244 White - фото 7
Мобильный телефон INOI 244 White - фото 1
Мобильный телефон INOI 244 White - фото 2
Мобильный телефон INOI 244 White - фото 3
Мобильный телефон INOI 244 White - фото 4
Мобильный телефон INOI 244 White - фото 5
Мобильный телефон INOI 244 White - фото 6
Мобильный телефон INOI 244 White - фото 7
1 190 руб. 

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Артикул: 218306
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендINOI
Тип товараКнопочные телефоны
Состояние товарановый
Количество SIM-карт4
АккумуляторLi-Ion
Емкость аккумулятора800 мАч
Диагональ экрана, дюйм2.4
Разрешение экрана320x240
Сенсорный экраннет
3Gнет
Цветбелый
Встроенная память32 Мб
Материал корпусапластик
Bluetooth3
Поддержка 4G LTEнет
Поддержка NFCнет
Влагозащищенный корпуснет
Вес, кг0.053
Сканер отпечатка пальцанет
Слот для карты памятидо 16 Гб
Wi-Fiнет
Ударопрочный корпуснет
Функция беспроводной зарядкинет
Наличие GPS/Глонасснет
ПроизводствоКитай
Обеспечивает качественную связь по мобильным сетям. Цветной дисплей. Компактные размеры и небольшой вес.


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Мобильный телефон INOI 244 White - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 1190 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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