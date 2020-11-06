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Автомобильный держатель Defender CH-126

Артикул: 218216
  • Автомобильный держатель Defender CH-126 - фото 1
  • Автомобильный держатель Defender CH-126 - фото 2
  • Автомобильный держатель Defender CH-126 - фото 3
  • Автомобильный держатель Defender CH-126 - фото 4
  • Автомобильный держатель Defender CH-126 - фото 5
  • Автомобильный держатель Defender CH-126 - фото 6
  • Автомобильный держатель Defender CH-126 - фото 7
  • Автомобильный держатель Defender CH-126 - фото 8
Автомобильный держатель Defender CH-126 - фото 1
Автомобильный держатель Defender CH-126 - фото 2
Автомобильный держатель Defender CH-126 - фото 3
Автомобильный держатель Defender CH-126 - фото 4
Автомобильный держатель Defender CH-126 - фото 5
Автомобильный держатель Defender CH-126 - фото 6
Автомобильный держатель Defender CH-126 - фото 7
Автомобильный держатель Defender CH-126 - фото 8
390 руб. 
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Артикул: 218216
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендDefender
Тип товараДержатель автомобильный для планшетов
Материалпластик
Совместимые устройствателефон, смартфон, навигатор
Способ крепленияк воздуховоду
Тип креплениямагнит
Надежная фиксация на решетке вентиляции. Подходит для телефона, смартфона, навигатора. Компактный, удобный, прост в использовании. Компактный размер держателя позволяет брать его с собой в путешествия и использовать на другом автомобиле. Легко превращается в настольную подставку для смартфона. Позволяет поворачивать прикрепленное устройство на 360°. Прорезиненная поверхность крепежа. Не повреждает решетку вентиляции даже при многократной установке/снятии держателя. Простой алгоритм установки/снятия мобильного устройства. Выдерживает устройства весом до 0,5 кг. Металлические пластины для крепления смартфона на держателе в комплекте.


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Автомобильный держатель Defender CH-126 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 390 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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