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Дрель-шуруповерт Black & Decker BDCDD12USB-XJ аккум. патрон:быстрозажимной

Артикул: 218076
  • Дрель-шуруповерт Black & Decker BDCDD12USB-XJ аккум. патрон:быстрозажимной - фото 1
  • Дрель-шуруповерт Black & Decker BDCDD12USB-XJ аккум. патрон:быстрозажимной - фото 2
  • Дрель-шуруповерт Black & Decker BDCDD12USB-XJ аккум. патрон:быстрозажимной - фото 3
Дрель-шуруповерт Black & Decker BDCDD12USB-XJ аккум. патрон:быстрозажимной - фото 1
Дрель-шуруповерт Black & Decker BDCDD12USB-XJ аккум. патрон:быстрозажимной - фото 2
Дрель-шуруповерт Black & Decker BDCDD12USB-XJ аккум. патрон:быстрозажимной - фото 3
2 740 руб. 
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+ 82 КэтКоинов
Артикул: 218076
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBlack & Decker
Тип товарадрель-шуруповерт
Питаниеот аккумулятора
Ударный механизмнет
Макс. крутящий момент26
Тип патронабыстрозажимной
Мин. диаметр патрона1
Макс. диаметр патрона10
Макс. диаметр сверления дерева18
Макс. диаметр сверления металла10
Гнездо для крепления битнет
Доп. рукоятканет
Задний ходда
Импульсный режимнет
Кол-во скоростей работы1
Лампа точечной подсветкинет
Ограничитель глубины сверлениянет
Фиксация шпинделянет
Электронная регулировка частоты вращениянет
В кейсенет
КомплектацияДрель-шуруповерт, документация.
Магнитный держатель на корпусенет
Длина, см20
Ширина, см9
Высота, см20
Вес, кг1,1
Дрель-шуруповерт GoPak BLACK+DECKER BDCDD12USB-XJ – это инструмент, который предназначен для ремонтно-строительных работ в быту. Сменить оснастку прибора можно просто и быстро, так как он оборудован быстрозажимным патроном. Для работы в местах с плохим освещением предусмотрена встроенная подсветка. На корпусе присутствуют прорезиненные вставки и визуально выделенные точки контакта, увеличивающие комфорт эксплуатации прибора. Компактные размеры и небольшой вес дрели позволяют без проблем переносить ее с места на место. Инструмент выполняет работы по сверлению, а также закручиванию/выворачиванию саморезов. В нем предусмотрено 10 положений крутящего момента для точного выставления параметров обработки конкретной поверхности. Возможность регулировки крутящего момента исключает повреждение материала.


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Теги товара: Безударные.


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Дрель-шуруповерт Black & Decker BDCDD12USB-XJ аккум. патрон:быстрозажимной - этот товар вы можете купить по цене 2740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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