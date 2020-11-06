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Сучкорез Gardena Comfort 8773 (08773-20.000.00)

Артикул: 217948
Сучкорез Gardena Comfort 8773 (08773-20.000.00)
5 870 руб. 
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+ 102 КэтКоинов
Артикул: 217948
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGardena
Тип товараСучкорезы
Вес1.3 кг
Длина инструмента590 мм
Защитное покрытие лезвийда
Материал лезвиясталь
Материал рукоятокалюминий
Назначениедля изгороди
Противоскользящее покрытие рукоятокда
Рабочий диаметр45 мм
С упорной пластинойда
Тип лезвийплоскостные
Форма лезвийзагнутые
Храповый механизмда
Сучкорез подходит для обрезки твёрдых и сухих веток. Лезвия с прецизионной заточкой с покрытием от налипания. Эргономичные рукоятки с элементами из мягкого пластика. Механизм усиления — технология SmartCut с 4-ступенчатым храповым механизмом, что даёт 250% мощности реза.


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Самовывоз невозможен
Сучкорез Gardena Comfort 8773 (08773-20.000.00) – стоимость товара 5870 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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