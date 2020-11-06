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Главная Товары для дачи и сада Садовый инвентарь Секаторы Gardena Секатор контактный Gardena B/L большой серый/черный (08906-20.000.00)

Секатор контактный Gardena B/L большой серый/черный (08906-20.000.00)

Артикул: 217943
  • Секатор контактный Gardena B/L большой серый/черный (08906-20.000.00) - фото 1
  • Секатор контактный Gardena B/L большой серый/черный (08906-20.000.00) - фото 2
Секатор контактный Gardena B/L большой серый/черный (08906-20.000.00) - фото 1
Секатор контактный Gardena B/L большой серый/черный (08906-20.000.00) - фото 2
3 652 руб. 
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+ 130 КэтКоинов
Артикул: 217943
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGardena
Тип товараСекаторы
Материал лезвиясталь
Материал рукояткиалюминий
Назначениедля изгороди
Тип приводапружинный
Секатор предназначен для обрезки твёрдых веток и сучков с большим диаметром, а также для зелёных веток. Лезвия с прецизионной заточкой дополнены защитой от налипания. Нижнее лезвие изготовлено из нержавеющей стали. Режущая головка находится под углом. Предусмотрен желобок для стока сока. Имеется резак для проволоки. Есть 2 позиции захвата, а также фиксатор для работы одной рукой. Две рукоятки произведены из алюминия с элементами из мягкого пластика. Лезвия сменные. Зазор между лезвиями регулируется.


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Секатор контактный Gardena B/L большой серый/черный (08906-20.000.00) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3652 руб., позвонив по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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