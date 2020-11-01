Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX10

Компактный фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX10 позволит сделать множество качественных кадров и расширит привычные рамки съемки. Большая сверхчувствительная матрица, функциональность и надежность, а также другие возможности подарит владельцу эта камера. В числе преимуществ данной модели – объектив Carl Zeiss Vario-Sonnar T с диапазоном фокусных расстояний 24-200 мм (в пересчете для камеры 35 мм) с постоянной светосилой F2.8. Sony Cyber-shot DSC-RX10 обладает сверхчувствительной дюймовой Exmor R CMOS-матрицей, созданной с применением технологии задней подсветки. Разрешение 20,2 мегапикселя и современные характеристики позволяют даже при условии выставления высоких значений ISO получать четкие фотографии, несмотря на слабую освещенность снимаемых объектов. BIONZ X – революционный процессор с большой мощностью, способный четко передавать текстуры и детали в режиме реального времени так, как видит их невооруженный глаз. Процесс обработки данных занимает считанные секунды. Благодаря специальной технологии передачи деталей картинка получается более чистой, живой и естественной, а посторонние шумы сводятся на нет. А улучшенное сегментоориентированное шумоподавление каждый пользователь сможет настроить индивидуально, отталкиваясь от вариаций стандартов изображений. Все это принесет не только удовольствие от работы с Cyber-shot DSC-RX10, но и оставит в памяти наикрасивейшие сюжеты. Высокоскоростной автофокус благодаря ультразвуковому движку с полным приводом и точно выверенными позициями остановки стал плавным, плюс это позволило уменьшить дальность хода фокусирующей линзы. Фиксация движущихся объектов происходит при помощи функции дальнего захвата, которая легко активируется нажатием кнопки спуска затвора, которое доступно в режиме серийной съемки (AF-C). В фотоаппарате применена технология распознавания глаз, благодаря которой даже самый непослушный объект съемки будет пойман – это продемонстрирует мигающая зеленая рамка, указывающая на точку фокусировки будущего снимка. Фотокамера оборудована поворотным трехдюймовым ЖК-экраном с разрешением более 1200 тысяч точек. Он обладает достаточной яркостью для комфортной съемки даже в солнечный день. Если вокруг снимаемого объекта много отражающих свет поверхностей, можно воспользоваться OLED-дисплеем встроенного видоискателя. Отличную видимость по всей площади которого обеспечивают четыре двухсторонние асферические линзы. Cyber-shot DSC-RX10 идет в ногу с модными тенденциями. Просто скачав бесплатное приложение PlayMemories Mobile, к камере можно легко подключиться через Wi-Fi или NFC (беспроводная связь ближнего радиуса действия). Соединение через NFC происходит в одно касание со смартфоном или планшетом на базе Android к RX10. А после любое выбранное пользователем изображение мгновенно переносится с фотоаппарата на данное устройство, и становится возможной загрузка в социальные сети. После установки программы и осуществления коннекта возможно и управление техникой с девайса – теперь на групповых снимках могут быть все участники события одновременно.