Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX100

Теперь качество фото и видео Full HD на компактных фото- или видеокамерах среднего ценового сегмента станет еще лучше. Карты памяти SanDisk Ultra UH...

Карта памяти SanDisk SDHC 32Gb Class 10 UHS-I Ultra 48 MB/s (SDS... Теперь качество фото и видео Full HD на компактных фото- или видеокамерах среднего ценового сегмента станет еще лучше. Карты памяти SanDisk Ultra UH...

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Изящная компактная фотокамера Sony DSC-RX100 с большой матрицей и светосильным высококачественным объективом представлена в корпусе из прочного и невесомого алюминия. Надежные металлические кнопки управления дополняют изысканный дизайн. Размер матрицы Sony DSC-RX100 примерно в четыре раза превышает размер матриц, установленных в большинстве автоматических фотокамер. Новая матрица Exmor CMOS типа 1.0 имеет разрешение 20,2 Мп и позволяет создавать четкие фотографии с низким уровнем шумов. Видеоклипы в формате Full HD можно снимать одним нажатием специально выделенной кнопки, плавно настраивая фокусировку и экспозицию в процессе съемки. Светосильный объектив Carl Zeiss Vario-Sonnar T* F 1,8 имеет сверхширокую диафрагму, которая пропускает больше света и позволяет создавать художественные эффекты, сохраняя резкий фокус на объекте съемки и плавное размытие фона. Объектив также имеет уникальное покрытие T*, которое уменьшает блики и отражения и обеспечивает высокую контрастность

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