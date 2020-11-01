Пила сабельная Hammer LZK850B Premium

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Hammer
|Тип товара
|Пила сабельная
|Глубина пропила
|210 мм
|Скорость вращения
|3000 об/мин
|Конструкция
|ручная
|Лазерный маркер
|нет
|Мощность
|950 Вт
|Антивибрационная система
|нет
|Подключение пылесоса
|нет
|Электронная защита от перегрузок
|нет
|Фиксация шпинделя
|нет
|Тормоз двигателя
|нет
|Состояние товара
|новый
|Размер хода
|24 мм
|Пылесборник
|нет
|Плавная регулировка скорости
|нет
|Плавный пуск
|нет
|В кейсе
|нет
|Питание
|от сети
|Количество скоростей работы
|2
|Длина пильного полотна
|210 мм
|Электронная регулировка частоты вращения
|да
|Длина, см
|48
|Ширина, см
|21
|Высота, см
|11
|Вес, кг
|3.1
|Общие характеристики
|Тип
|сабельная
|Конструкция
|ручная
|Мощность
|950 Вт
|Обработка
|Длина полотна
|210 мм
|Производительность
|Число ходов в минуту
|3000
|Дополнительная информация
|Функции и возможности
|плавная регулировка скорости
|Вес
|3.1 кг
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