Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(343)226-01-02
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смеситель для раковины Kludi ZENTA 382609175

Артикул: 110397
  • Смеситель Kludi ZENTA 382609175 для раковины с донным клапаном - фото 1
  • Смеситель Kludi ZENTA 382609175 для раковины с донным клапаном - фото 2
Смеситель Kludi ZENTA 382609175 для раковины с донным клапаном - фото 1
Смеситель Kludi ZENTA 382609175 для раковины с донным клапаном - фото 2
14 300 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

13 900 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
+ 161 КэтКоинов
Артикул: 110397
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 5 лет
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендKludi
Тип товараСмесители для раковины
Аэратор в комплектеесть
Кол-во монтажных отверстий1
Форма изливатрадиционная
Удлинненый изливнет
Термостатнет
Поворотный изливнет
Переключатель на фильтрнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Монтажнастольный
Запорный клапанкерамический картридж
Длина излива120 мм
Держатель для душа в комплектенет
Выдвижной изливнет
Встраиваемыйнет
Эко-режимнет
Материал корпусалатунь
Ручной душ (лейка) в комплектенет
Страна бренда Германия
Высота излива75 мм
Тип управленияоднорычажный
Цветхром
Длина, см14.3
Ширина, см4.5
Высота, см14.8
Вес, кг1.77
Смеситель изготовлен из материала-латунь, цвет покрытия хром. Способ монтажа горизонтальный. Гибкая подводка.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Водонагреватели, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые гидромассажные панели, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, Смесители для ванны, Краны для кухни, Смесители для раковины, Термостатические смесители, Смесители для кухни с подключением к фильтру с питьевой водой, Смесители для кухни с краном для питьевой воды, Смесители для душевых кабин, Смесители для ванны с длинным изливом, Смесители на борт ванны, Смесители с гигиеническим душем.


Теги товара: Смесители для душевых кабин, Смесители для раковины однорычажные, Смесители скрытого монтажа, Немецкие смесители для ванной, Встроенные смесители для душа в стену, Смесители латунные, Смесители для накладной раковины, Смесители елочка для умывальника, Смесители для кухни немецкого производства, Смесители из нержавеющей стали, Смесители для душа однорычажные, Смесители для ванны однорычажные, Латунные смесители для кухни, Смесители для ванной с душем с длинным изливом Германия, Смесители для кухни однорычажные, Смесители для ванной без душа, Смесители настенные однорычажные, Смесители с аэратором, Смесители с гусаком, Однорычажные с душем, С одним вентилем для ванной, На столешницу, Однорычажные.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Смеситель для раковины Kludi ZENTA 382609175 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 14300 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Екатеринбурге

8 (343) 226-01-02

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...