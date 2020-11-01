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Смеситель Grohe 19408001 для раковины Essence+

Артикул: 110295
Смеситель Grohe 19408001 для раковины Essence+
11 170 руб. 
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+ 143 КэтКоинов
Артикул: 110295
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 5 лет
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Essence+
filter_noneТовар входит в коллекцию Essence+

Коллекция Essence+

БрендGrohe
Тип товараСмесители для раковины
Аэратор в комплектеесть
Длина излива183 мм
Запорный клапанкерамический картридж
Кол-во монтажных отверстий2
Монтажнастенный
Форма изливатрадиционная
Тип управленияоднорычажный
Смеситель Grohe 19408001 для раковины Essence+


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Самовывоз невозможен
Смеситель Grohe 19408001 для раковины Essence+ - стоимость товара 11170 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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